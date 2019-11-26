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26.11.2019 - 14:52 |

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

Yağmur Tanrısevsin'den geçtiğimiz ay ayrılan Oğuzhan Koç'un, Demet Özdemir ile birlikte olduğu iddia edildi.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?

Tv100 ekranlarında yayınlanan 'Magazin Hattı'nın iddiasına göre; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dün gece Emirgan'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi. İkiliye, stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.

Mekandan çıkarken birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. Yolda taksiden inen Özdemir'in, ünlü şarkıcının arabasına bindi.

İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı. Demet Özdemir'in adı son olarak rol arkadaşı Can Yaman ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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