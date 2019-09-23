Oğuzhan Koç sevgilisini yalnız bırakmadı

El ele geldikleri alışveriş merkezinde bir restoranda yemek yiyen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, mekan çıkışı kendilerine yöneltilen soruları her zaman olduğu gibi samimi ve mütevazi şekilde cevapladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e birlikte 'Baba Parası' filminde başrolü paylaşan Yağmur Tanrısevsin, "Çekimlerimizin tamamlanmasına çok az kaldı. Sağ olsun Oğuzhan da beni yalnız bırakmadı.Çok güzel bir rolüm var. Yeni filmin heyecanını yaşıyorum. Onun dışında her şey bildiğiniz gibi gidiyor" dedi.