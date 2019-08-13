MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeOkan Bayülgen'den klip sözü
13.08.2019 - 09:09

Okan Bayülgen'den klip sözü

Şovmen Okan Bayülgen, TV100 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı 'Uykusuzlar Kulübü' programına katılan Zeynep Mansur'a, yeni klibinde oynama sözü verdi.

Okan Bayülgen'den klip sözü

Okan Bayülgen, bugüne kadar kendisine klibinde oynama teklifi götürmediği için Zeynep Mansur'a sitem etti. Bunun üzerine Mansur, "Oynar mısın, söz mü?" diye sordu. Bayülgen, "Oynarım" karşılığını verdi.

Güzel şarkıcı, bu söze karşılık yeni şarkısının klibinde yabancı model yerine Bayülgen'le oynama kararı aldı.

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Neslihan Atagül meyve topladı, reçel yaptı

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Gonca Vuslateri’den bikinili paylaşım

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Ömür Gedik: Onlara kadın değil, başka bir şey demek lazım!

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Hande Ataizi spordan vazgeçmiyor

Sıradaki Haber