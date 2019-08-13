Okan Bayülgen'den klip sözü

Okan Bayülgen, bugüne kadar kendisine klibinde oynama teklifi götürmediği için Zeynep Mansur'a sitem etti. Bunun üzerine Mansur, "Oynar mısın, söz mü?" diye sordu. Bayülgen, "Oynarım" karşılığını verdi.

Güzel şarkıcı, bu söze karşılık yeni şarkısının klibinde yabancı model yerine Bayülgen'le oynama kararı aldı.