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14.12.2019 - 09:03 | | EMRAH AKÇAAY

Okan Karacan, 'Külyutmaz' oldu

Oyuncu Okan Karacan ile eşi Zeynep Karacan, önceki gün Beşiktaş’ta görüntülendi. Eşi ile birlikte yürüyüşe çıktıklarını belirten Okan Karacan, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından 18 Aralık’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek olan 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunu ile ilgili konuştu.

Okan Karacan, 'Külyutmaz' oldu

'Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden 'Külyutmaz’ı canlandıracak olan Okan Karacan, "Daha önceki kilolarımdan dolayı 40 yıl düşünsem oynayamayacağım karakteri canlandırıyorum. Öğrenciyken az kopya çekmedik. Şimdi ise kopya çektirmeyen 'Külyutmaz’ı oynuyorum. Yine de öğrencilerimiz kopyadan uzak dursun" dedi. 

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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