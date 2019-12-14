Okan Karacan, 'Külyutmaz' oldu

'Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden 'Külyutmaz’ı canlandıracak olan Okan Karacan, "Daha önceki kilolarımdan dolayı 40 yıl düşünsem oynayamayacağım karakteri canlandırıyorum. Öğrenciyken az kopya çekmedik. Şimdi ise kopya çektirmeyen 'Külyutmaz’ı oynuyorum. Yine de öğrencilerimiz kopyadan uzak dursun" dedi.