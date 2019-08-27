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HaberlerCaddeOkan Yalabık'ın yaz stili
27.08.2019 - 15:49

Okan Yalabık'ın yaz stili

Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'da 'Ölümsüz Faysal' karakterini canlandıran Okan Yalabık, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Okan Yalabık'ın yaz stili

Dizi ile birlikte aynı zamanda iki farklı tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısında olan Okan Yalabık, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirleri karşısında görünce poz vermekten bir anlık kaçınan başarılı oyuncu, "Çok dağınığız, malum yaz stili. Güzel çıkmayabilirim" diyerek muhabirlerle şakalaştı.

Deneyimli oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra gün boyu mağazaları gezerek keyifle alışveriş yaptı.

Okan Yalabıkın yaz stili

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.
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