Okan Yalabık'ın yaz stili

Dizi ile birlikte aynı zamanda iki farklı tiyatro oyunu ile sevenlerinin karşısında olan Okan Yalabık, alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Muhabirleri karşısında görünce poz vermekten bir anlık kaçınan başarılı oyuncu, "Çok dağınığız, malum yaz stili. Güzel çıkmayabilirim" diyerek muhabirlerle şakalaştı.

Deneyimli oyuncu, objektiflere poz verdikten sonra gün boyu mağazaları gezerek keyifle alışveriş yaptı.