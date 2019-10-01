Ã–ksÃ¼z Bozaâ€™ya Sezen Aksu ÅŸefkati

Sezen Aksu, geÃ§en hafta Kayseriâ€™de bir tarlada Ã¶lmÃ¼ÅŸ annesini emmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bulunan ve yardÄ±mseverler tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a nakli saÄŸlanan minik sÄ±payÄ± ziyaret etti.

SIPAYI Ã–PÃœCÃœKLERE BOÄžDU, ÅžARKILAR SÃ–YLEDÄ°

Ã‡iftliÄŸe sÄ±k sÄ±k uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve derneÄŸin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden olduÄŸu bilinen Sezen Aksu, Boza adÄ± verilen sevimli sÄ±payÄ± Ã¶nce Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸe boÄŸdu, sonra ona ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi.











