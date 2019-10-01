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01.10.2019 - 08:42 |

Öksüz Bozaâ€™ya Sezen Aksu ÅŸefkati

Sezen Aksu, hafta sonu YÃ¼k HayvanlarÄ±nÄ± Koruma ve Kurtarma DerneÄŸiâ€™nin Ã§iftliÄŸindeydi. SanatÃ§Ä±, geÃ§en hafta hayvanseverler tarafÄ±ndan Ã¶lmÃ¼ÅŸ annesini emmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bulunan minik sÄ±payla Ã¶zel olarak ilgilendi.Â

Öksüz Bozaâ€™ya Sezen Aksu ÅŸefkati

Sezen Aksu, geÃ§en hafta Kayseriâ€™de bir tarlada Ã¶lmÃ¼ÅŸ annesini emmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bulunan ve yardÄ±mseverler tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a nakli saÄŸlanan minik sÄ±payÄ± ziyaret etti.

SIPAYI Ã–PÃœCÃœKLERE BOÄžDU, ÅžARKILAR SÃ–YLEDÄ°
Ã‡iftliÄŸe sÄ±k sÄ±k uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve derneÄŸin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§ilerinden olduÄŸu bilinen Sezen Aksu, Boza adÄ± verilen sevimli sÄ±payÄ± Ã¶nce Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸe boÄŸdu, sonra ona ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yledi.

Ã–ksÃ¼z Bozaâ€™ya Sezen Aksu ÅŸefkati




Bengü: Bir saniye, süt saÄŸacaÄŸÄ±mAÄŸustos 2019'da Zeynep adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir kÄ±z bebek dünyaya getiren ÅŸarkÄ±cÄ± Bengü, geçtiÄŸimiz günlerde sahneye çÄ±kmadan önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± konu alan bir video paylaÅŸtÄ±.
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
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