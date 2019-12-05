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05.12.2019 - 15:52 |

Oktay Kaynarca için fotoğraf sırası

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Oktay Kaynarca için fotoğraf sırası

Yakın dostları ile akşam saatlerinde buluşan Oktay Kaynarca, yemek için Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'ı tercih etti. Yaklaşık iki saat boyunca yemek eşliğinde sohbet eden Kaynarca'ya sevenlerinin ilgisi büyüktü.

Restoranda yemek yiyen ziyaretçilerin sırayla masalarından kalkarak fotoğraf sırası oluşturmaları dikkat çekerken, Oktay Kaynarca'nın kimseyi kırmadan teker teker ilgilenmesi taktir edildi.

Kara delik fotoğrafını çeken Türk: Feryal Özel - Röportaj2019 Nisan'da yayınlanan kara delik fotoğrafını çeken ekibin üyesi, NASA'da çalışan Feryal Özel ile röportaj yaptık.
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Cadde Yazarları

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