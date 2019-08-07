07.08.2019 - 10:07
Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, eski rol arkadaşı Meryem Uzerli'yle ilgili paylaşım yaptı.
Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alan Oktay Kaynarca ile Meryem Uzerli'nin dostlukları sürüyor.
Ünlü oyuncu Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğraflarını öperken çekildiği pozlarını Instagram'dan paylaştı.
Kaynarca paylaşımına, "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" notunu yazdı.