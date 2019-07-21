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HaberlerCaddeOktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati!
21.07.2019 - 09:19

Oktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati!

Malatya'da 6 yıl aradan sonra 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı, birçok sanatçının sahne aldığı festival, önceki akşam Funda Arar ve türkücü Aydın Aydın'ın konserleriyle devam etti.

Oktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati!

Mavi kıyafetle sahneye çıkan Funda Arar, söylediği eski ve yeni şarkılarıyla festival alanını dolduran sevenlerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Arar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, kısa bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.

"DELİ OLMAYA RAZIYIM"
Tasarladığı ‘Petmen’ kıyafetini giyerek, kendisini izlemeye gelen sevenlerini şaşkına çeviren Aydın, "Çevre ve doğa sağlığını korumak için her şeyi yaparım. Bu tür şeyler yaptığım için insanlara bana 'deli' diyor. Çevre ve doğa korumasına katkı oluyorsam 'deli' olmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Oktay Kaynarcanın 110 bin TLlik saati

Oktay Kaynarcanın 110 bin TLlik saati

15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attıAmasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
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