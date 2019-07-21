Oktay Kaynarca'nın 110 bin TL'lik saati!

Mavi kıyafetle sahneye çıkan Funda Arar, söylediği eski ve yeni şarkılarıyla festival alanını dolduran sevenlerine muhteşem bir yaz gecesi yaşattı.

Arar'ın daveti üzerine sahneye çıkan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, kısa bir konuşma yaptı. Bu arada Bodrum'daki tatilini yarıda bırakıp festivale katılan Oktay Kaynarca'nın bileğindeki 110 bin TL değerindeki Yacht-Master II saati dikkat çekti.

"DELİ OLMAYA RAZIYIM"

Tasarladığı ‘Petmen’ kıyafetini giyerek, kendisini izlemeye gelen sevenlerini şaşkına çeviren Aydın, "Çevre ve doğa sağlığını korumak için her şeyi yaparım. Bu tür şeyler yaptığım için insanlara bana 'deli' diyor. Çevre ve doğa korumasına katkı oluyorsam 'deli' olmaya hazırım" şeklinde konuştu.





