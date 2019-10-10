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10.10.2019 - 07:50 |

Oktoberfest hatırası

15 yıllık tecrübesiyle ulusal ve uluslararası birçok kongre ve organizasyona imza atan TopKon Grup’un sahibi Kemal Kural, Ömerli’deki Riva’s Club’ta, Almanlar’ın 200 yıllık büyük geleneği Oktoberfest eğlencesi düzenledi.

Oktoberfest hatırası

15 yıllık tecrübesiyle ulusal ve uluslararası birçok kongre ve organizasyona imza atan TopKon Grup’un sahibi Kemal Kural, Ömerli’deki Riva’s Club’ta, Almanlar’ın 200 yıllık büyük geleneği Oktoberfest eğlencesi düzenledi. Aralarında Günsel Ülkü, Ayşegül Kayabay, Volkan Karataş ve Şebnem Demir’in de olduğu isimler, kutlama için Almanya’dan getirilen özel geleneksel kostümleri giyip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Genel koordinatörlüğünü Cihan Çobanoğlu’nun yaptığı mekandaki etkinlikte, Metin Irmak Project&Golden Horn Brass Orkestrası, canlı Bavyera müzikleriyle konuklara keyifli saatler yaşattı.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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