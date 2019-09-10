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10.09.2019 - 07:50

Okullu oldular

Ünlü isimler, dün başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılında çocuklarını okula götürdü.

Okullu oldular

Ceyda Düvenci, kızı Melisa’yı ilk okul gününde yalnız bırakmazken, ailece çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan, “Artık tek başına okulda” notuyla paylaştı. Zuhal Topal-Korhan Saygıner çifti ise kızı Lina’yla okulun önünde poz verdi. Ece Yosmaoğlu da okula gönderdiği üç kızıyla evin önündeki karesine, “Ortaokul, ilkokul ve anaokul öğrencisi” diye yazdı. Pınar Altuğ, kızı Su’yu okula bırakarak, “Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

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