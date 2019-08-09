MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeOlay görüntü! Bahar Candan tekme tokat saldırdı
09.08.2019 - 16:40

Olay görüntü! Bahar Candan tekme tokat saldırdı

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü.

Olay görüntü! Bahar Candan tekme tokat saldırdı

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan'ın olay yaratan görüntüleri ortaya çıktı. 

Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada, karşısındaki genç kıza önce tokat attı sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı. Arkadaşlarının engellemekte güçlük çektiği Candan'ın kavga videosu, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

"ANNEME KÜFÜR ETMİŞTİ"
Bahar Candan, olay yaratan görüntünün ardından Instagram hesabından açıklama yaptı: Bu 2,5 yıl önce yaşanan bir olay. O kız benim kardeşim gibidir, çok severim. Ama anneme küfür etmişti, o yüzden yaşanmıştı bu olay.

Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Serdar Ortaç-Chloe boşanmasının detayları belli oldu!

Della Miles, Kuşadası'nda

Della Miles, Kuşadası'nda

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Elizabeth Hurley'den havuzda üstsüz poz

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Demet Özdemir-Lider Şahin aşkının kanıtı olan o fotoğraf!

Sıradaki Haber