Olay görüntü! Bahar Candan tekme tokat saldırdı

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan'ın olay yaratan görüntüleri ortaya çıktı.

Bahar Candan, arkadaş grubuyla oturduğu esnada, karşısındaki genç kıza önce tokat attı sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı. Arkadaşlarının engellemekte güçlük çektiği Candan'ın kavga videosu, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

"ANNEME KÜFÜR ETMİŞTİ"

Bahar Candan, olay yaratan görüntünün ardından Instagram hesabından açıklama yaptı: Bu 2,5 yıl önce yaşanan bir olay. O kız benim kardeşim gibidir, çok severim. Ama anneme küfür etmişti, o yüzden yaşanmıştı bu olay.