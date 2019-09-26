'Olay itiraf, Billur Kalkavan'ı haklı çıkardı'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Demi Moore'un İtirafı Kalkavan'ı Haklı Çıkardı" başlıklı yazısı şöyle:

Hollywood yıldızı Demi Moore’un hayatını anlattığı ‘Inside Qut’ adlı kitabındaki itirafı, çocuk doğurmakla anne olmak arasındaki farkı, bir kez daha bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

56 yaşındaki Moore, henüz 15’indeyken annesi Virginia King’in, 500 dolar karşılığında bir erkeğin kendisine tecavüz etmesine göz yumduğunu açıkladı. Oyuncunun, “Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti” demesi, Billur Kalkavan’ın olay yaratan sözlerinin üstüne geldi. Kalkavan’ın tepki çeken sözleri neydi?

“Her çocuk doğuranda bir ego... Böyle bir trip. Şuradaki kedi-köpek-kuş, hepsinin yavrusu oluyor. Hiç kasılanını görmedim. Anne olmak çok matah bir şey değil.”

Kalkavan, ‘Magazin Noteri’nde tepki çeken sözlerini, “Anne yerine, doğuran demem gerekiyordu” diye düzeltti.

Moore’un 41 yıl sonra yaptığı bu itiraf bize bir kez daha şunu gösterdi: Doğurmak değil, çocuğuna annelik yapabilmektir asıl maharet.



