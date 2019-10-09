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09.10.2019 - 12:04 |

Olcay Şahan'dan İstanbul ziyareti

Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynadığı dönemde adından sıkça söz ettiren ve sezon başında Denizlispor'a transfer olan Olcay Şahan, önceki gün ailesi ile birlikte İstinyePark'daydı

Olcay Şahan'dan İstanbul ziyareti

Milli Takım maçları nedeniyle Süper Lig'in araya girdiği hafta soluğu İstanbul'da alan Olcay Şahan ve ailesi, yağmurlu havayı alışveriş yaparak değerlendirdi.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan ancak eşinin isteği üzerine sadece kızı Liya ile birlikte poz vermeyi tercih eden Şahan, AVM'de gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Olcay Şahandan İstanbul ziyareti

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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