Olcay Şahan'dan İstanbul ziyareti

Milli Takım maçları nedeniyle Süper Lig'in araya girdiği hafta soluğu İstanbul'da alan Olcay Şahan ve ailesi, yağmurlu havayı alışveriş yaparak değerlendirdi.

Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan ancak eşinin isteği üzerine sadece kızı Liya ile birlikte poz vermeyi tercih eden Şahan, AVM'de gün boyu keyifli vakit geçirdi.