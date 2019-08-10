Olimpik kota sporcusu olacak

Bilge Öztürk, Olimpiyat Komitesi tarafından ekim ayında Katar’da düzenlenecek ANOC World Beach Games-Dünya Plaj Oyunları’nda Türkiye’yi temsilen olimpik kota alan ilk kadın sporcumuz olacak.

Mercedes-Benz Türk’ün 2016 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiği, kiteboard sporunun öğretilmesi, icra edilmesi ve bilinirliğinin artırılması amacıyla kurulan kiteboard okulu ‘KiteMercedes by Bilge Öztürk’ ise Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Muğla, Akyaka’daki Akçapınar sahilinde, nisan ayı başında faaliyete başladı. Okul, ekim ayına kadar hizmet vermeye devam edecek.