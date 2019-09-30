Ölü Ekmeği, 32. Tokyo Film Festivali’nde Ana Yarışma’ya seçildi

Dünyanın en önemli film festivalinden biri olan Tokyo Film Festivali; bu yıl 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivalin Ana Yarışma bölümünde yer alacak filmleri açıkladı. 32. Tokyo Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde, yapımcılığı Kazfilm adına Dilek Aydın ve Anıl Çelik tarafından gerçekleştirilen, yönetmen Reis Çelik’in son filmi Ölü Ekmeği – Aşıq, Türkiye’yi temsil edecek.

Yedinci sinema filmi olan Ölü Ekmeği üzerinde dört yıldır çalışan yönetmen Reis Çelik daha önce de Lal Gece filmi ile Tokyo’da festivalin Asya Filmleri bölümünde En İyi Film ödülünü almıştı. (Kaynak: filmlovers.com)