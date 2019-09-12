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HaberlerCaddeÖlümden döndü!
12.09.2019 - 07:50

Ölümden döndü!

Bahçesinde meyve toplayan Burcu Kara, arıların saldırısına uğradı. Açık kovanının olduğu yöne koşan oyuncunun, vücudunu arılar sardı

Ölümden döndü!

Burcu Kara, dedesinin İznik’teki köy evindeki bahçesinden meyve toplarken, arıların saldırısına uğradı. Ölümden döndüğünü belirten oyuncu, “Kuzenimle ağaçtan incir topluyorduk. İlk önce 2-3 tane arı geldi. Daha sonra sayıları artınca kuzenim, eliyle uzaklaştırmaya çalıştı. Korkup kaçınca, 10’dan fazla arı üzerime kondu. Panikle ikimiz de ayrı tarafa koştuk. Gittiğim yönde kovanı açık arılar vardı. O yüzden bir anda hepsi vücudumu sardı” açıklamasını yaptı.

Telaşlandığını söyleyen Kara, “O sırada komşumuzun köpeği de bana saldırdı ve ayağımı ısırdı. Hızlıca komşumun evine sığınıp, hemen kendimi banyoya attım ve suyun altına girdim. Üzerimdeki arıları o şekilde temizledim. Yaklaşık 15 tane arı soktu. Doktor alerji ilacı verdi. Ertesi gün göz kapaklarımdan bile arıların iğnelerini çıkardık. Bacağımda izler kalacak ama önemsemiyorum. Hayatta kaldığım için şükrettim. İçtiğimin kahvenin bile değerini anladım” şeklinde konuştu.

Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.
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