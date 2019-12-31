ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ!

Oyuncu Zac Efron’un Papua Yeni Gine’de çekimleri devam eden bir projesi sırasında bakteriyel bir enfeksiyon kaparak, hastalandığı ve acil olarak ABD’ye gönderildiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncunun tifo hastalığı belirtileri göstermesi üzerine, Quibi çekimlerine ara verildi. Avustralya’nın Sunday Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Brisbane’deki havalimanından önce Spring Hill’deki bir hastaneye götürülen ve orada birkaç gün kalan Efron, daha sonra, Los Angeles’a sevk edildi. Papua Yeni Gine’deki su ve gıdalar nedeniyle rahatsızlanan ve yaklaşık bir haftalık aranın ardından işinin başına dönen oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla, desteğini esirgemeyen sevenlerine teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.