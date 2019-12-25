25.12.2019 - 16:40 |
Ömür Gedik: Pop müzik ölmedi, ölmez de
Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Aramışsın'ı dinleyicileriyle buluşturan Ömür Gedik, "Pop müzik can çekişiyor" diyenlere yanıt verdi.
Pop ile rap müziğin yarıştırılması hakkında Ömür Gedik, "Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 'Aramışsın' parçası 1 haftada 1 milyon dinlendi. İlginin çok fazla oluşu ve 'şarkının akustik halini istiyoruz' diye aşırı mesaj almam dolayısıyla ‘Aramışsın’ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında. Pop müzik ölmedi de, ölmez de" şeklinde konuştu.
Kanal İstanbul projesinde Terkos'a tuzlu su karışacak mı?Kanal İstanbul projesi ilişkin tartışma sürüyor. Proje için 200'e yakın akademisyenle çalışarak bin 590 sayfalık ÇED raporu hazırlandı. CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.