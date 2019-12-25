Ömür Gedik: Pop müzik ölmedi, ölmez de

Pop ile rap müziğin yarıştırılması hakkında Ömür Gedik, "Pop müzik bitti diyenlere en güzel cevap budur. 'Aramışsın' parçası 1 haftada 1 milyon dinlendi. İlginin çok fazla oluşu ve 'şarkının akustik halini istiyoruz' diye aşırı mesaj almam dolayısıyla ‘Aramışsın’ın akustik versiyoyunu da hazırladık. O da şu anda yayında. Pop müzik ölmedi de, ölmez de" şeklinde konuştu.