Ömür Gedik: Şort çıkışım saçmaydı!

Yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Ömür Gedik, geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılına dair bir iç hesaplaşma yaptı.

Birkaç ay önce çok kısa şortlar giyilmemesi konusunda uyarıda bulunan ve tepki çeken Ömür Gedik, Twitter mesajında, "Bendeki 2019. G string şort çıkışım saçmaydı, kim ne giyerse giysin, ister kapansın ister açılsın, bana ne! Et tüketimine karşı yaptığım muzlu PETA paylaşımımın arkasındayım, yine olsa yine yaparım. Hayvanlar ve çevre söz konusuysa sınırım yok. 2020 güzel olsun" ifadelerini kullandı.