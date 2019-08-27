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27.08.2019 - 23:28

Ömür gedik'ten şort açıklaması

Sosyal medyadaki şort paylaşımı ile bir anda gündeme oturan Ömür Gedik'ten açıklama geldi.

Ömür gedik'ten şort açıklaması

Ömür Gedik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Şort meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yerine görene giyinmek diye bir şey vardır. Her yerde her şeyi giyemezsiniz. Yatak odası kıyafetiyle sokakta gezemezsiniz, bakkala gidemezsiniz, bir alışveriş merkezine gidemezsiniz. Bugün benim AVM'de gördüğüm kızın giydiği şort gerçekten şort denmeyecek şekildeydi. Popoyu baya açıkta bırakan şorttu. Ve bununla ilgili bu kadar kısa şortlar artık ayıp sınırlarını aşıyor diye yazdım ve gerçekten de hala böyle düşünüyorum. Ben bu ülkenin en rahat giyinen kadınlarından bir tanesiyim. Şort giyiyorum, giyilmesine asla karşı değilim. Benim kimsenin kıyafetine de karışmaya niyetim yok. Ama bir G - string şortla şokakta, bakkalda, AVM'lerde dolaşmayı ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Yerine göre giyinmek diye bir şey var.

 

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