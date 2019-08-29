Ömür Gedik'ten yeni şort açıklaması: Kusura bakmayın!

Bir AVM’de karşısına çıkan mini şort görüntüleri sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve bu tarz giyim tercih edenleri yerine göre giyinmeye davet eden Ömür Gedik çok tartışılmıştı.

Gedik sessizliğini bozdu ve yaptığı yeni bir Twitter paylaşımı ile fikrini dile getiriş biçiminin yanlış olduğunu söyledi.











