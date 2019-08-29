29.08.2019 - 14:05
Ömür Gedik'ten yeni şort açıklaması: Kusura bakmayın!
Şarkıcı Ömür Gedik, "İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu, ayıp sınırını aşmış durumda" demişti... Gedik yeni bir tweet atarak, "Hepinizin zamanını aldım" kusura bakmayın!" dedi.
Bir AVM’de karşısına çıkan mini şort görüntüleri sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve bu tarz giyim tercih edenleri yerine göre giyinmeye davet eden Ömür Gedik çok tartışılmıştı.
Gedik sessizliğini bozdu ve yaptığı yeni bir Twitter paylaşımı ile fikrini dile getiriş biçiminin yanlış olduğunu söyledi.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.