Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşine dava: Çocuk büyüdü, nafakayı arttır

Ömüray Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör’ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi. Ancak ilerleyen dönemlerde çocuğun masrafları arttı. Çocuk liseye gitmektedir ve zaruri ihtiyaçları artmıştır.