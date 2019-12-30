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HaberlerMagazin Haberleri Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşine dava: Çocuk büyüdü, nafakayı arttır
30.12.2019 - 09:25 |

Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşine dava: Çocuk büyüdü, nafakayı arttır

Oyuncu Ömüray Özdemiroğlu, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı tiyatro ve sinema sanatçısı Gürol Güngör’e 1500 liralık iştirak nafakası davası açtı.

Ömüray Özdemiroğlu'ndan eski eşine dava: Çocuk büyüdü, nafakayı arttır

Ömüray Özdemiroğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, nafakayı çocuğu için istediğini belirtti: Boşanma davasında mahkeme, Gürol Güngör’ün çocuk için iştirak nafakası ödememesine karar verdi. Ancak ilerleyen dönemlerde çocuğun masrafları arttı. Çocuk liseye gitmektedir ve zaruri ihtiyaçları artmıştır.

30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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