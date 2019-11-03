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03.11.2019 - 13:21 | | DHA

Önce hüzünlendirdi sonra eğlendirdi

Bursa’da sahneye çıkan arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Serkan Kaya, hayranlarına duygu yüklü bir gece yaşattı.

Önce hüzünlendirdi sonra eğlendirdi

Sanatçı Serkan Kaya, dün gece Bursa'da sahneye çıktı. Popüler şarkısı 'Tarifi Zor' ile konserine başlayan Kaya'yı yaklaşık 1500 kişi dinledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kaya, repertuvarının ilk bölümünde yer verdiği duygu yüklü şarkılarıyla dinleyicilerini hüzünlendirdi. Ardından davulun da eşlik etmesiyle birlikte mekandaki coşkuyu arttırıp dinleyicilerini eğlendirdi.

Konserine Bursa dışında İstanbul, Balıkesir gibi şehirlerden de gelenlerin olduğu görünce mutluluğunu dile getiren Kaya, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

 

 

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