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14.09.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Önce saldırdı sonra güldü

Reymen, sevgilisi olduğu iddia edilen Miss Turkey 2013 ikincisi Berrin Keklikler’le yakalanınca, kendisini görüntülemek isteyen muhabir Mehmet Akif Yaman’a saldırdı.

Önce saldırdı sonra güldü

Elinden telefonunu alıp görüntüleri sildiği muhabire, tokat atan ve tehdit eden rapçi, polislerin gelmesi üzerine, karakola götürüldü. İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olay sonrasında Reymen’in objektiflere gülümsemesi dikkat çekti.

Önce saldırdı sonra güldü

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