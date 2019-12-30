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30.12.2019 - 07:50 |

Önce siz!

Emma Watson, daha önce yaptığı “Kendi kendinizin partneri olun” sözlerine açıklık getirdi.

Önce siz!

Emma Watson, daha önce yaptığı “Kendi kendinizin partneri olun” sözlerine açıklık getirdi. İnsanların sorumluluklarının bilincine varmaları gerektiğini belirten
oyuncu, “Cümlemin bu kadar konuşulacağını hesap etmemiştim. Demek istediğim şey, yalnız kalmak değil; kendinizle olan ilişkiniz ve hayatınızda birisinin olmamasından dolayı, eksik hissetmemeniz gerektiği... Yani önce kendinizi sevmelisiniz” dedi.

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