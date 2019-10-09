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09.10.2019 - 07:50 |

‘Önceliğim oğlum’

ABD’li sanatçı Janet Jackson, oğlunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyerek, “Bazen kolay olmuyor ama hayatım artık değişti. Önceliğim çocuğum” dedi

‘Önceliğim oğlum’

Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın kendisi gibi şarkıcı kardeşi Janet Jackson, Stellar dergisine konuştu. Bir süredir Londra’da yaşayan 53 yaşındaki sanatçı, iki yaşındaki oğlu Eissa için, “Çalışan anne olmak zor. Dadı tutmadım. Her şeyi kendim hallediyorum. Eğer annem dokuz çocukla bu işin üstesinden gelebildiyse, benim yapamamam için hiçbir sebep yok. O benim oğlum. Bazen kolay olmuyor ama artık hayatım değişti. Önceliğim çocuğum” dedi.
Öte yandan Jackson’ın 1989’da çıkardığı ‘Rhythm Nation’ albümünün 30’uncu yıl dönümü için, 20-21 Kasım tarihlerinde Hawaii’de iki özel konser vermesi bekleniyor.

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