‘Önceliğimiz çocukların mutluluğu’

Esra Taşar ve Carol Crous, iki başarılı eğitimci... Yolları 2016’da Growing Minds Anaokulu’nu kurmak için kesişen ortaklar, 0-5 yaş çocukların bu dönemi en verimli ve etkin şekilde geçirmelerini amaçladıklarını söylüyor. İkiliyle, nasıl bir araya geldiklerini, eğitim programlarını ve gelecek projelerini konuştuk.

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Türkiye’de eğitimci olmaya nasıl karar verdiniz?

Esra Taşar: Nottingham Üniversitesi mezunuyum, ekonomi ve finans okudum. Ardından Koç Üniversitesi’nde MBA yaptım. Çocuklarım olduktan sonra aile şirketimiz Öztiryakiler’de çalışmama kararı alıp, kariyer değişikliğine gittim.

2006’dan beri anneli oyun grubu ve erken dönem gelişim programlarının uygulanması üzerine çalışıyorum. Türkiye’de bu alanda eksikliği görüp, dünyanın lider markası Gymboree Play&Music merkezini Türkiye’ye getirerek, eğitim işine girdim. Ardından İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi’nin yanı sıra birçok yurt dışı eğitimlerimi tamamladım. Growing Minds International Preschool’u da ortağım Carol ile 2016’da kurduk.

Carol Crous: Eğitim-öğrenim güçlükleri çeken ve üstün yetenekli çocuklara odaklı eğitim alanında yüksek lisans derecesi aldım. Avrupa ve Afrika’da seyahat ederken, birçok farklı eğitim sistemlerinde çalışarak, kariyerimi zenginleştirdim. 2008’de The Learning Center İstanbul’u ve 2009’da Little Genius’u kurdum.

Yollarınız nasıl kesişti?

C.C.: Esra, bu alanda çok tecrübeli ve işini gerçekten severek yapıyor. Sektörden kendisini tanıyordum ve tanıştıktan kısa bir süre sonra benim için doğru Türk ortak olacağına karar verdim.

E.T.: Carol, yıllardır bu alanda faaliyet gösteriyor. İngilizce eğitim programları alanında tecrübeli. İkimizin bir araya gelerek daha güçlü olacağını düşündük ve Etiler’deki İngilizce eğitim veren anaokulumuzu kurduk.

Sizi diğer okullardan ayıran nedir?

C.C: Yurt dışında edindiğim tecrübeleri bu okula aktarıyorum. Eğitim sistemi İngiliz öğretim felsefesine uygun. Tabii Türk değer ve kültürüne de uyacak şekilde düzenlemeler yaptık. 0-5 yaş, çocuklar için çok önemli bir dönem ve bu süreci en verimli, etkin şekilde geçirmeleri çok önemli. İki tecrübeli ve müfredatı bilen ortağın okulun yönetiminde ve içinde olması birçok anaokulunda olmayan büyük bir fark...

E.T.: İki çocuk annesiyim ve kızlarımla birçok anaokulu tecrübe ettim. Okulun fiziki şartlarını yurt dışı örneklerine bakarak, en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Altı sınıflık butik anaokulumuzda, çocukların mutlu olması birinci önceliğimiz. Native (Anadili İngilizce olan) öğretmenlerle verdiğimiz eğitim sonucu, çocuklar 2-3 yıl içinde akıcı bir İngilizceye sahip oluyor. En büyük farkımız, İngilizce eğitim ve diğer zengin program içeriğimiz...

İngilizce programınız hakkında bilgi verir misiniz?

C:C: Öğretmen seçimi en hassas olduğumuz nokta. Okulumuzda İngilizce programlarımızı uygulayacak kişiler, öncesinde eğitim alır ve gerekli deneyime sahip olduktan sonra öğretmenlik yapabilir. Çocukların eğlenerek öğrendiği, kalıcı bir İngilizce altyapısı hazırlıyoruz.

Bebek programlarımızdan başlayıp, 2-3 yıl anaokulumuzda devam edenler, akıcı bir İngilizceyle mezun oluyor.

‘Dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz’

Anneli oyun gruplarından bahseder misiniz? Bebekler kaç aylıkken başlayabiliyor?

E.T.: Gymboree’de 0-6 ay bebek gruplarıyla başlıyoruz. İsteyenler daha büyük yaşta da başlatabiliyor. 6-10, 10-16, 16-22, 22-28, 28-36 ay gruplara bölünmüş şekilde ebeveynli saatlik ve yarım günlük İngilizce, oyun, resim, müzik ve fitness programları sunuyoruz. Aynı şekilde ortağım Carol’ın kurduğu Little Genius’ta da ebeveynli bebekler için İngilizce eğitim programları 10 aydan itibaren yarım gün olarak başlıyor.

Genelde çocuklar 2-3 yaşına gelince, aileler anaokuluna vermek istiyor. Öncesinde alınmış bu eğitimler daha hazır ve öz güvenli başlamalarını sağlıyor.

Gelecek projeleriniz nedir?

C.C.: Okul öncesi için STEAM (Bilim Teknoloji Mühendislik Sanat Matematik) müfredatı üzerine çalışıyoruz. Üç yaştan itibaren programlarımıza STEAM ve ikinci dil eğitimini dahil ediyoruz.

E.T.: Growing Minds Anaokulu’ndan mezun çocukların harika bir İngilizce konuştuğunu görmek, en büyük mutluluğumuz. Dünyadaki yenilikleri ve eğitim fuarlarını takip ediyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Gymboree Gelişim Merkezleri olarak şube sayımızda 11’e ulaştık, halen Türkiye’de az olduğunu düşünüyorum.