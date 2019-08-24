24.08.2019 - 09:20| EMRAH AKÃ‡AAY
Önder AçÄ±kbaÅŸ'Ä±n çorabÄ± dikkat çekti!
UÃ§ankuÅŸ TV'nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AnÄ±lcan TanrÄ±yar, Ã¶nceki akÅŸam Adile Sultan SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Revna Alp'le evlendi. Komedyen Ã–nder AÃ§Ä±kbaÅŸ, geceye tek katÄ±ldÄ±.
Yeni projelerinin devam ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan Ã–nder AÃ§Ä±kbaÅŸ, ayaÄŸÄ±na giydiÄŸi ÅŸeffaf Ã§oraplarÄ± gÃ¶stererek, "Allah'tan bizim semtte deÄŸiliz. Burada Ã§ok sosyete var. Bu Ã§orabÄ± burasÄ± kaldÄ±rÄ±r" sÃ¶zleriyle espri yaptÄ±.Â
Devrilen triportördeki yükün altÄ±nda kaldÄ±larÇin'de iki adam, üzerinde yük taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± triportörün devrilmesiyle aracÄ±n altÄ±nda mahsur kaldÄ±. Yoldan geçen 2 kiÅŸi, yükleri tek tek kaldÄ±rarak adamlarÄ±n kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. O anlar, trafik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.