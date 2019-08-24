Yeni projelerinin devam ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan Ã–nder AÃ§Ä±kbaÅŸ, ayaÄŸÄ±na giydiÄŸi ÅŸeffaf Ã§oraplarÄ± gÃ¶stererek, "Allah'tan bizim semtte deÄŸiliz. Burada Ã§ok sosyete var. Bu Ã§orabÄ± burasÄ± kaldÄ±rÄ±r" sÃ¶zleriyle espri yaptÄ±.Â