One Love Festival’e geri sayım

Organizasyon, iki ayrı mekanda ve toplam beş sahnede konuklara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Katılımcılar, The Blaze, Years&Years ve Büyük Ev Ablukada gibi sevilen müzisyenleri dinleme fırsatını yakalarken aynı zamanda, Parkorman’da festival alanının da tadını çıkaracak.