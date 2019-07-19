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HaberlerCaddeOne Love Festival’e geri sayım
19.07.2019 - 08:00

One Love Festival’e geri sayım

Birlikte Güzel tarafından Pozitif deneyimiyle 15’incisi gerçekleştirilecek One Love Festival’e sayılı günler kaldı. Yarın Parkorman’da başlayacak etkinlik, pazar sabahına kadar Volkswagen Arena’da devam edecek.

One Love Festival’e geri sayım

Organizasyon, iki ayrı mekanda ve toplam beş sahnede konuklara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Katılımcılar, The Blaze, Years&Years ve Büyük Ev Ablukada gibi sevilen müzisyenleri dinleme fırsatını yakalarken aynı zamanda, Parkorman’da festival alanının da tadını çıkaracak.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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