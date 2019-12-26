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26.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Önemli adım

Jolly, ‘Mirasım Türkiye’ sloganıyla başlattığı yeni iletişim kampanyasını tanıttı.

Önemli adım

Jolly, ‘Mirasım Türkiye’ sloganıyla başlattığı yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Tophane-i Amire’de gerçekleşen etkinlikte turizm şirketi, Türkiye’nin önemli doğal ve kültürel miraslarını tanıtarak, bu mirasın sahibinin gelecek nesiller olduğuna dikkat çekti. Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cem Seymen, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, projenin önemini anlattı. Organizasyonda, Zeynep Köseoğlu, Bora Pehlivanlar, Berna Çebi, Beste Yurttaş, Güniz İyianlar, Alper Ziyal ve Selim Kosif de yer aldı.

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