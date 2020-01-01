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01.01.2020 - 07:50 |

‘Önemli olan hatalar değil’

ABD’li oyuncu Brad Pitt, insanların hatalara odaklandığını belirterek, “Önemli olan yanlıştan sonra atılacak adım” dedi

‘Önemli olan hatalar değil’

Brad Pitt, Interview dergisinin sorularını yanıtladı. İçinde bulunduğumuz dönemi değerlendiren oyuncu, “Aşırı derecede yargılayıcı ve insanlara sanki onlar tek kullanımlıkmış gibi davrandığımız günlerden geçiyoruz. Hataların üzerine her zaman çok büyük önemler atfediyoruz ve odaklanıyoruz” dedi.
Bir yanlış yapıldıktan sonraki adımın, o yanlıştan çok daha önemli olduğunu ifade eden Pitt, “Bu, bir insanı tanımlayan şeydir. Hepimiz hata yaparız. Ama ardından elimizden ne gelir? Sanki bu durumla pek ilgilenmiyor gibiyiz...” şeklinde konuştu. Yaşadıklarından büyük dersler aldığını belirten aktör, şunları söyledi: “Ben de insanım. Bizler bir amaç peşinde koşuyoruz ve hayatın anlamını sorguluyoruz. Elde ettiğimiz iki şey var: Yaratıcı kalmak ve sevdiklerimizle beraber olmak...”

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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