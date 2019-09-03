‘Önemli olan küllerinden doğmak’

Sertab Erener, Poll Production organizasyonu, Paraf sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ kapsamında Harbiye Açıkhava’da müzikseverlerle buluştu. Kendi parçalarını elektro müzik ve akustik olarak seslendiren sanatçı, televizyon geçmişine dair arşivindeki video’ları ve seslendirdiği reklamları da barkovizyonda hayranlarına izletti.

Kariyerinin başlarında geçirdiği ameliyat sonrası ince bağırsakla yaşamaya devam ettiğini dile getiren Erener, “Hayat zor ama yaşanıyor, önemli olan küllerinden doğup, hayata tekrar tutunabilmek ve ders almaktır” dedi. Yoğun istek üzerine bis yapan sanatçı, ‘Zor Kadın’, ‘Kumsalda’ ve ‘Yanarım’ parçalarını seslendirdi.