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23.11.2019 - 13:53 |

Öner Erkan: Her şey gayet yolunda

'Çukur' dizisinde ‘Selim’ karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan, önceki akşam Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Öner Erkan: Her şey gayet yolunda

Yakın bir dostuyla geldiği AVM’de bir restoranda beraber yemek yiyen Öner Erkin ile arkadaşı, daha kısa bir gezinti sonrası AVM’den ayrıldı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap vermeyi ihmal etmeyen Erkan, "Çok yakın arkadaşım Bozcaada’dan beni görmeye gelmiş, ben de onu en iyi şekilde ağırlamak istedim. Her şey gayet yolunda, bildiğiniz gibi dizi ve tiyatro oyunum devam ediyor" açıklamasında bulundu.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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