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30.10.2019 - 07:50 |

Onlar erdi muradına...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ayhan Işık’ın torunu Emre Levent, eski bakanlardan Avni Akyol’un torunu Sevgi Akyol’la dünyaevine girdi.

Onlar erdi muradına...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ayhan Işık’ın torunu Emre Levent, eski bakanlardan Avni Akyol’un torunu Sevgi Akyol’la dünyaevine girdi. Hotel Les Ottomans’ta önceki gün düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin şahitleri arasında Revna Demirören de yer aldı.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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