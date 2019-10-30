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30.10.2019 - 12:52 |

Onur Büyüktopçu: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Sunucu be oyuncu Onur Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

Onur Büyüktopçu: Para karşılığı biriyle evlenmeyi düşündüm!

Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Onur Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti.

Onur Büyüktopçu, "İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşümdüm ama olmadı. Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı. Bu işler yurtdışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun. Kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım. Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş. ‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok, ben de vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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