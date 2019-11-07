Onur Büyüktopçu şan dersleri almaya başladı

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Onur Büyüktopçu'ya sevenleri bir hayli ilgi gösterdi.

Son olarak 'Damat Bayıldı' programının final yapması ile ekranlara ara veren Büyüktopçu, şu sıralar bambaşka bir proje hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Büyüktopçu, "Yakında bir müzikal projemiz olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım, şan dersleri almaya başladım bile. Sahnede olmak ve bir müzikalle izleyicilerle buluşuyor olmanın heyecanı gerçekten çok başka. Umarım sahnelendiğinde de beğeni ile izleyeceğiniz güzel bir performans olacak" açıklamasında bulundu.