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20.09.2019 - 12:01 |

Onur Büyüktopçu'dan 'Damat Bayıldı' açıklaması

Yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelen 'Damat Bayıldı' isimli programı sunan Onur Büyüktopçu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Onur Büyüktopçu'dan 'Damat Bayıldı' açıklaması

Markalar Sokağı'nda aracından inen ve Masa Restaurant'a doğru yürüdüğü sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Onur Büyüktopçu, programın reyting sıralamasındaki kötü gidişatı yüzünden final yapacağı haberlerinin sorulması üzerine, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Büyüktopçu, restoranda buluştuğu iş arkadaşları ile akşam yemeği eşliğinde toplantı yaptı.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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