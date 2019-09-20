Onur Büyüktopçu'dan 'Damat Bayıldı' açıklaması

Markalar Sokağı'nda aracından inen ve Masa Restaurant'a doğru yürüdüğü sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Onur Büyüktopçu, programın reyting sıralamasındaki kötü gidişatı yüzünden final yapacağı haberlerinin sorulması üzerine, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

Büyüktopçu, restoranda buluştuğu iş arkadaşları ile akşam yemeği eşliğinde toplantı yaptı.