Onur Dilber'den 'Seksenler' müjdesi

TRT ekranlarında yayınlanan ve 2017 yılında son bulan efsane dizi ‘Seksenler’in unutulmaz karakteri ‘Rıza Komiser’i canlandıran Onur Dilber, dizinin yeni çekilecek bölümlerinde yer alacağını, sosyal medyadan paylaştığı esprili bir video ile duyurdu.

Başarılı oyuncu, Instagram'da yayınladığı videoda, "Evet, doğru. 'Seksenler' yeniden başlıyor ve yeni bölümlerde ben de varım" dedi.

Onur Dilber, paylaştığı video sonrasında binlerce tebrik mesajı aldı.