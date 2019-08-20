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20.08.2019 - 15:16

Onur Dilber'den 'Seksenler' müjdesi

Altı sezon boyunca ekranlarda yer alan 'Seksenler’ dizisinde 'Rıza Komiser’ karakterine hayat veren Onur Dilber’den müjde geldi.

Onur Dilber'den 'Seksenler' müjdesi

TRT ekranlarında yayınlanan ve 2017 yılında son bulan efsane dizi ‘Seksenler’in unutulmaz karakteri ‘Rıza Komiser’i canlandıran Onur Dilber, dizinin yeni çekilecek bölümlerinde yer alacağını, sosyal medyadan paylaştığı esprili bir video ile duyurdu.

Başarılı oyuncu, Instagram'da yayınladığı videoda, "Evet, doğru. 'Seksenler' yeniden başlıyor ve yeni bölümlerde ben de varım" dedi.

Onur Dilber, paylaştığı video sonrasında binlerce tebrik mesajı aldı.

20 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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