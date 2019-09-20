Onur Saylak'tan Haluk Bilginer mesajı: Becereceğim ben bu işi

Onur Saylak, Haluk Blginer'in Emmy adayı olmasının ardından duygularını, "Becereceğim ben bu işi. Agâh, Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu adayı. Haluk Bilginer. Şahsiyet. Tebrikler" şeklinde dile getirdi.