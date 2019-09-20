20.09.2019 - 13:55 |
Onur Saylak'tan Haluk Bilginer mesajı: Becereceğim ben bu işi
Usta sanatçı Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agâh Beyoğlu' performansı ile 25 Kasım'da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisi adayları arasında yer aldı. Bilginer'e, dizinin yönetmeni Onur Saylak'tan destek geldi.
Onur Saylak, Haluk Blginer'in Emmy adayı olmasının ardından duygularını, "Becereceğim ben bu işi. Agâh, Uluslararası Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu adayı. Haluk Bilginer. Şahsiyet. Tebrikler" şeklinde dile getirdi.