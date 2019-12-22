22.12.2019 - 14:02 |
Onur Tuna alışveriş turunda
'Mucize Doktor' dizisinde Ferman karakteriyle dikkat çeken Onur Tuna, önceki gün City's AVM'de alışveriş turundaydı.
Alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takılan oyuncu, “Bugün of günüm. Dizi gayet güzel gidiyor. Sette aile ortamı oluştu. Bizim için her şey oldukça keyifli" dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.