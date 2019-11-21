Onur Tuna'nın paylaşımı dikkat çekti

Şimdilerde ekranların sevilen dizisi 'Mucize Doktor'da 'Ferman' karakterine hayat veren Onur Tuna, Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sert mizacıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından saat 13.00 civarı "Günaydın" mesajı paylaşınca takipçilerinin diline düştü. Onur Tuna'ya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- Sana pek aymamış gün. Bakışın öyle.

- Öğlen oldu ama reis.

- İyi öğlenler.

- Simdi mi kalktın Onur abi?

- Öğlen oldu abi.

- Günler size aydın olsun efendim bize gün ayalı çok oldu..

- Tünaydın diyecektin herhalde.

- Bence tünaydın.