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21.11.2019 - 10:56 |

Onur Tuna'nın paylaşımı dikkat çekti

'Mucize Doktor'ın 'Ferman'ı Onur Tuna, "Günaydın" notunu taşıyan son paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü.

Onur Tuna'nın paylaşımı dikkat çekti

Şimdilerde ekranların sevilen dizisi 'Mucize Doktor'da 'Ferman' karakterine hayat veren Onur Tuna, Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sert mizacıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından saat 13.00 civarı "Günaydın" mesajı paylaşınca takipçilerinin diline düştü. Onur Tuna'ya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
- Sana pek aymamış gün. Bakışın öyle.
- Öğlen oldu ama reis.
- İyi öğlenler.
- Simdi mi kalktın Onur abi?
- Öğlen oldu abi.
- Günler size aydın olsun efendim bize gün ayalı çok oldu..
- Tünaydın diyecektin herhalde.
- Bence tünaydın.

Onur Tunanın paylaşımı dikkat çekti

    21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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