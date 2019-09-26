Organik davet

Etkinliğe, Suzan Toplusoy, Sema Demiral, Filiz Bulutçu, İdil Lüleci, Beste Yurttaş, Ayşegül Kodal, Sibel Kerimoğlu, Dilara Koçak, Meltem Demir, İdil Atakol, Begüm Karamahmutoğlu ve Fulya Gündoğdu katıldı. 2002’den beri, Kim Kardashian, Madonna, Jessica Alba, Victoria Beckham ve Angelina Jolie gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği markanın yeni ürünlerini, konuklar yakından inceleme fırsatı buldu.