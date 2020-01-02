Eski yılın güzel olayları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve arkadaşlarının Basmane’ye gelip incelemelerde bulunmaları, bölgenin tarihi değerlerinin korunması açısından önemliydi. Başkan danışmanları ve koordinatörleri Ruhisu Can Al, Ahmet Altan, Onur Yıldırım ve Oktay Bilgi’nin tarihsel çevrede araştırma yapmaları, Hasan Tahsin Kocabaş’ın her zamanki ilgisi, Konak Belediyesi Meclisi üyeleri Nesrin İlkutlav Barış Özgen’in Basmane ziyaretleri, aklımda kalan ve beni umutlandıran olaylar arasında yerini aldı.

Konak Belediye Başkanı Abdul Batur’un Tepecik Pazarı’nın kaldırılmasına sıcak bakmayıp, belediye hizmet binası için 9 Eylül Meydanı’nda karar kılması akılcı bir yaklaşımdı. Tecrübeli başkanın 2020 yılında önemli işlere imza atacağına inanıyorum. Eski Mimarlar Odası Başkanı Hasan Topal’la birlikte, Başkan Danışmanı Haluk Işık’ın davetiyle gittiğimiz, ayın konuğu etkinliğinde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın samimiyeti sadece bizim değil, etkinliğe katılanların da dikkatini çekti. Karşıyaka, Dr. belediye başkanıyla çok şeyler kazanacak, başarılar diliyorum. TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay ve çalışma arkadaşlarının Ankara Demiryolu Müzesi’nde bulunan bazı tarihi eşya ve objeleri, İzmir’e getirip müzelerini zenginleştirmeleri övgüye değer. 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay’ı, müze sorumlusu Şinasi Duman’ı ve emeği geçenleri kutlarım.

Yadigârlar korunsun!

Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen’in Basmane’de bulunan, onarım bekleyen tarihi yapılara dikkat çekmesi, konaklama vergilerinin düşürülmesi, kaçak günlük evlerin kayıt altına alınması konusundaki girişimleri... Yeşilova Höyüğü, Antik Tiyatro ve Agora kazılarına devam edilmesi... Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, uyarım üzerine Ali Reis Camisi’ne ait mermer kitabeyi müzeye kaldırıp koruma altına alması... Hurşidiye Mahallesi Muhtarı Enis İpek’in eski bir boyoz fırını ve aynı mahallede bulunan diğer bir eski İzmir evini kendi bütçesiyle sessiz sedasız restore etmesi, kentin hafızasına olumlu işler olarak yazıldı. İzmir Folklor ve turizm Derneği ve Mimar Mihriban Yanık-Atilla Özdemir’in açtığı sergiler, Tınaztepe Galen Hastanesi’nde ilk kez başlatılan ‘İzmir Tarih Sohbetleri’nde Yazar-Sahaf İlhan Pınar’ın Bergamalı Galenos’u görsellerle anlatması... Araştırmacı dostlarla birlikte yaptığımız Turgutlu, Sındırgı ve Burhaniye araştırma gezileri, İZRO Başkanı Macit Saszade’nin iç ve dış turizme yönelik çalışmaları, Yaya Derneği ve Kent Stratejileri Merkezi’nin kent üzerine yaptığı yorum ve uyarılar ses getirdi.

Hasan Aslan Akpınar’ın kaleme aldığı ‘Bir Cumhuriyet Akıncısı, Türkiye’de Milli Sanayinin Mimarlarından Nurullah Esat Sumer’, Gülşah Çeliker’in ‘Piri Reis’, Kristof Kolomb’dan gizli kalmış bir Akdeniz hikâyesi ‘Haritacı ve Kaşif’, Dr. Metin Özer’in İştip Gül Kokardı İştip, İlhan Pınar’ın İZKA tarafından Almanca olarak basılan ‘Osmanlı Döneminde İzmir’de Bir Cemaat-İzmir’de Alman İzleri 1752-1922’, Heyamola Yayınları’nın yeni yazarlarla çıkardığı kitaplar raflarda yerini aldı. 2020 yılına umutla girdik. Beklentilerimiz, başta ülkemizin esenliği, ölümler olmasın, ormanlar yanmasın, doğanın ve tarihi zenginliğimizin kıymetini bilelim. Bilimde, sanatta, kültürde zirve yapalım. Eski İzmir’den günümüze kalan yadigârlar korunsun, yeni yılınız kutlu olsun.