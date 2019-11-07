Halk danslarına gönül vermiş kızlı erkekli İzmirli gençler bir araya gelip 1969 yılında İzmir’in bilinen en eski derneği olan İzmir Turizm ve Folklor Derneği’ni (İTFD) kurar. Genç folklorcuların oynadığı oyunları beğenen bir Fransız, gençlere dönemin en popüler ödülü olan ‘Dijon Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılmalarını önerir. Gençler zengin kostüm ve aksesuarıyla birlikte ön elemelere katılmak üzere trenle, kendi imkânlarıyla Fransa’ya hareket eder. Zeybek, Kafkas, Gaziantep ve Silifke oyunlarıyla göz doldurup 1972’de 27. Dijon Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılma şansını elde eder.

52 devletin katıldığı festivalde, bir hafta boyunca döktükleri ter ve disiplinli çalışmalarının karşılığında her dalda birinciliği kazanıp İzmir’e ‘Altın Kolye’yle dönerler. Arkasından 1973 yılında Fransa’nın çağrısı üzerine, Dijon’da şeref konuğu olan genç folklorcular, 1979 Polonya Katowice Festivali ‘Kostüm ve Otantiklik’ ödülünü, 1979 İtalya Apripento Festivali’nde de ‘Özgün Ekip’ ödülünü kazanır. Sayısız yurt içi gösterileri dışında, Almanya, Fransa, İtalya Sicilya, Hong Kong, Ürdün, Katar, İsrail, İspanya ve Polonya’da yapılan festivallere katılıp ülkelerini başarıyla temsil eder. Çeşitli organizasyonlarla ülkemizin kültürünü, geleneğini, göreneğini, oyununu, müziğini, edebiyatını, yemeğini, inançlarını, âdetlerini, el sanatlarını ve giyim kuşamını araştırıp gelecek kuşaklara aktarmaya devam eden İzmir Turizm ve Folklor Derneği’nin bu yıl beğeni kazanan 50. yıl sergisini Havagazı Fabrikası’nda görme şansım oldu.

Eski ve yeni üyelerin kucaklaştığı, birbirlerine deneyimlerini aktardığı derneğin, 50 yıl boyunca Anadolu folkloruyla ilgili topladıkları müzelik giysi, belge, obje ve altın kolyelerini sergilemek için sabit ve güvenlikli mekâna ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Basmane’de kamuya ait boş olan, örneğin Oteller Sokağı’nda bulunan bazı yapılar, sosyal projeleriyle kendilerini kanıtlamış derneklerin kullanımına verilebilir.

Agora kazı alanı sınırında, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce onarılan tarihi binanın, İzmir Turizm ve Folklor Derneği’ne ve İzmir Turist Rehberleri Odası’nın (İZRO) ortak kullanımına tahsis edilmesi, İzmir’in kültürel zenginliğine canlılık katar. Dijon başarısını omuzlamış, deneyimli ustalarının gözetiminde, rengârenk kıyafetleriyle halk dansları yapan gençler ve folklorik görseller, tarihi bölgeyi daha da zenginleştirir. İzmir Turist Rehberleri Odası, konferans ve eğitim seminerlerini bu binada düzenleyebilir... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve çalışma arkadaşlarının önerime sıcak bakacaklarını umuyorum.