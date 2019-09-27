27.09.2019 - 09:55 |
Orhan Gencebay'dan tepki: Şerefsizlere inanmayın
Usta sanatçı Orhan Gencebay, esi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yedi. Gencebay'a , mekan çıkışında, yazar Mustafa Aksu'nun 'Orhan Gencebay da çingenedir' iddiası soruldu.
Orhan Gencebay, "Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur. Fatih Sultan Mehmet için de, Atatürkümüz için de kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın" yanıtını verdi. (Sabah)