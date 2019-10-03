Orhan Kılıç’tan ‘En Uzun Gece’

Orhan Kılıç’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ilk filmi ‘En Uzun Gece’, 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Yapımda oyuncu olarak da yer alan Kılıç, ‘Fırtına’ lakaplı baş komiser Murat karakterine hayat veriyor. Projenin oyuncu kadrosunda, Cem Kılıç, Eda Erol, Umut Özkan, Gamze Dar, Murat Aydın, Ayça Denker ve Ece Müderrisoğlu gibi isimler yer alıyor.