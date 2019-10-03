MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeOrhan Kılıç’tan ‘En Uzun Gece’
03.10.2019 - 07:50 |

Orhan Kılıç’tan ‘En Uzun Gece’

Orhan Kılıç’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ilk filmi ‘En Uzun Gece’, 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.

Orhan Kılıç’tan ‘En Uzun Gece’

Orhan Kılıç’ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği ilk filmi ‘En Uzun Gece’, 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Yapımda oyuncu olarak da yer alan Kılıç, ‘Fırtına’ lakaplı baş komiser Murat karakterine hayat veriyor. Projenin oyuncu kadrosunda, Cem Kılıç, Eda Erol, Umut Özkan, Gamze Dar, Murat Aydın, Ayça Denker ve Ece Müderrisoğlu gibi isimler yer alıyor.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yapım desteği

Yapım desteği

Tiyatro istiyor

Tiyatro istiyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 başlıyor

Boğaz’da renkli tanıtım

Boğaz’da renkli tanıtım

Sıradaki Haber