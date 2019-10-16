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16.10.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

‘Originals’ buluşma

adidas Originals’ın Nişantaşı’nda bulunan Teşvikiye No.17 mağazası yenilendi.

‘Originals’ buluşma

İkonik parçalara, geçmişten ilham alıp, geleceği yansıtan modellere ve sokak stilinin en çarpıcı trendlerine ev sahipliği yapacak mağazada, moda, müzik ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Davette, Zeynep-Volkan Demirel, Gözde Kansu-Engin Tozak, Melisa Sözen-Harun Tekin, Ahu Yağtu, Elif Boyner, Zeynep Tosun, Deniz Marşan, Bedirhan Soral ve Gizem Barlak gibi isimler yer aldı. Etkinlikler kapsamında, 19 Ekim’de kurulacak ‘adidas Bazaar’, limited edition tasarımları tezgâha çıkaracak.

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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