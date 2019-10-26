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26.10.2019 - 13:36 |

Orkestra şefiyle toplantı yaptı

Söz yazarı ve şarkıcı Cansu Kurtçu, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Orkestra şefiyle toplantı yaptı

İstinyePark'ta kısa süre mağazaları gezerek alışveriş yapan Cansu Kurtçu, daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak Masa Restaurant'da orkestra şefi ile buluşarak toplantı yaptı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak orkestra şefi ile poz veren Kurtçu, daha sonra gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Toplantının içeriği hakkında bilgi vermeyen güzel şarkıcı, aracının gelmesiyle AVM'den ayrıldı.

26 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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