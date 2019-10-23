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23.10.2019 - 07:50 |

Örnek proje

Spor Gönüllüleri Derneği’nin, sporun temelden güçlendirilmesi için okul öncesi fiziksel aktivite, oyun ve spor programının geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Erasmus desteğiyle oluşturduğu ‘Ludus Project’, pilot okullarda hayata geçti.

Örnek proje

Spor Gönüllüleri Derneği’nin, sporun temelden güçlendirilmesi için okul öncesi fiziksel aktivite, oyun ve spor programının geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Erasmus desteğiyle oluşturduğu ‘Ludus Project’, pilot okullarda hayata geçti. Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Ahmet Nakkaş, akıllı telefonlarda kullanılan ve fiziksel aktivite programı geliştiren projeyi, konuklara detaylı olarak anlattı.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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