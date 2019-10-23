Örnek proje

Spor Gönüllüleri Derneği’nin, sporun temelden güçlendirilmesi için okul öncesi fiziksel aktivite, oyun ve spor programının geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Erasmus desteğiyle oluşturduğu ‘Ludus Project’, pilot okullarda hayata geçti. Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Ahmet Nakkaş, akıllı telefonlarda kullanılan ve fiziksel aktivite programı geliştiren projeyi, konuklara detaylı olarak anlattı.